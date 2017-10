বাংলাদেশে পেইপ্যাল সেবা ১৯ অক্টোবর থেকে

বাংলাদেশে অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম পেইপ্যালের সেবা শুরু হচ্ছে আগামী ১৯ অক্টোবর, যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় আছেন তথ্য প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সাররা।

প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ওইদিন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে পেইপ্যালের এই সেবার উদ্বোধন করবেন বলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ‍জুনাইদ আহমেদ পলক জানিয়েছেন।

সোমবার তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে সোনালী, রূপালী, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকসহ নয়টি ব্যাংকের মাধ্যমে পেইপ্যালের এই সেবা পাওয়া যাবে। পরে ধীরে ধীরে তা আরও সম্প্রসারিত হবে।

“পেইপ্যাল কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন ধরেই বাজার যাচাইসহ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। এরপর বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথা ভেবে তাদের সেবা পুরোপুরি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা উপকৃত হবেন। মসৃণ হবে ডিজিটাল লেনদেন, বাড়বে রেমিট্যান্স আসার হার।”

সরকারের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে এ ধরনের সেবা ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’ মন্তব্য করে তিনি বলেন, “এ ধরনের উদ্যোগের ফলে আমরা ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।”

@PayPal services, an international gateway for online #payment, will be available to Bangladeshis from October 19. . Welcome to Pay Pal pic.twitter.com/UvR9dM4Edp

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) October 9, 2017