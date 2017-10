মেসির হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত আর্জেন্টিনার

মাঠে নেমে ধাতস্ত হয়ে তো বসতে হবে। কিন্তু না, এ কি, প্রথম মিনিটেই আর্জেন্টিনার জালে বল। এ তো রীতিমত অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার। ৪০ সেকেন্ডের মধ্যেই গোল হজম করে বসলো আর্জেন্টিনা। কিউটোর উচ্চতা নিয়ে ভয় ছিল। কিন্তু সেটা যে প্রথম মিনিটেই বিপদ ঘটিয়ে ফেলবে কে জানতো!

যারা এতটুকু দেখে শঙ্কায় ভুগতে শুরু করে দিয়েছিলেন, তাদের জন্য একটু সমবেদনা। কারণ, নিয়তি বুঝি তখন আড়াল থেকে হাসছিল! আর্জেন্টিনা দলে যে মেসি নামক এক জাদুকর ছিলেন! সেই জাদুকরের জাদুর ছোঁয়ায় ১২ মিনিটেই বদলে গেলো দৃশ্যপট। অবশেষে সেই জাদুকর করলেন বিরল এক হ্যাটট্রিক। তার হ্যাটট্রিকেই শেষ পর্যন্ত ইকুয়েডরকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করলো আর্জেন্টিনা।

ইকুয়েডরের বিপক্ষে জয়ই শেষ কথা ছিল না আর্জেন্টিনার। তাকিয়ে থাকতে হতো ব্রাজিল-চিলি ম্যাচের দিকে। নিজেদের মাঠে ব্রাজিল চিলিকে ৩-০ গোলে পরাজিত করলো। তাতেই পয়েন্ট টেবিলে ৬ নম্বর থেকে এক লাফে আর্জেন্টিনা চলে এলো তিন নম্বরে এবং সরাসরি রাশিয়া বিশ্বকাপে ঠাঁই করে নিলো মেসির দেশ।

ব্রাজিল আগেই বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছিল। বাছাই পর্বে দ্বিতীয় হয়ে সুয়ারেজের উরুগুয়ে, তৃতীয় হয়ে আর্জেন্টিনা, চতুর্থ হয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করলো কলম্বিয়া। পেরু সুযোগ পেলো প্লে-অফ খেলার। দু’বারের কোপা আমেরিকা জয়ী চিলিকে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে পড়তে হলো।

Lionel Messi scores a holy trinity of goals to ensure #Argentina’s qualification for the 2018 World Cup in Russia.#WorldCup2018 #WorldCup pic.twitter.com/3Zje5tDpUt

