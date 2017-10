শাহপরীর দ্বীপে আবারো রোহিঙ্গাবাহী নৌকা ডুবি : ১০ লাশ উদ্ধার

আমান উল্লাহ আমান

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপে আবারো মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাবাহী নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় ১৬ অক্টোবর সোমবার সকালে শাহপরীর দ্বীপ এলাকা থেকে ১০ রোহিঙ্গার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যে ৪ শিশু, ৪ মহিলা ও ২ জন পুরুষ। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ২১ জনকে। এঘটনায় নিখোঁজ রয়েছে আরও অনেকে। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশংকা করছে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের নাইক্ষংদিয়া এলাকা থেকে কাল রোববার রাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে ৬০ থেকে ৬৫ জন রোহিঙ্গা টেকনাফে আসছিলেন। এসময় নৌকাটি শাহপরীর দ্বীপের ঘুলারচর এলাকার নাফ নদী ও সাগরের মোহনায় ডুবে যায়। নিহতরা সকলে রাখাইনের বুছিডং থানার গুদামপাড়া গ্রামের বলে জানা গেছে।

#UPDATE: At least 12 Rohingya people, died as a boat carrying them capsized in the #NafRiver near Shah Porir Dwip area in Teknaf early today pic.twitter.com/5LKmbqTGDB

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) October 16, 2017