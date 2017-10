১৯ অক্টোবর পেপ্যাল না, আসছে জুম সার্ভিস

পেপ্যাল বাংলাদেশে আসছে না। এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান জুম দিয়ে বাংলাদেশে পেপ্যালের সেবা দেওয়া হবে।

পেপ্যাল থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমনটাই জানানো হয়েছে। পেপ্যাল জানান , ‘এই মুহূর্তে বাংলাদেশে পেপ্যাল অ্যাভেলেবল নয়। বাংলাদেশে পেপ্যালের ভবিষ্যৎ নিয়ে শেয়ার করার মতো আমাদের কাছে কোনও খবর নেই। জুম একটি পেপ্যাল সার্ভিস। ২০১৫ সালের নভেম্বর থেকে বাংলাদেশে জুম চালু আছে। ফলে জুম দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের লোকজন তাদের প্রিয়জনের কাছে টাকা পাঠাতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সোনালী ব্যাংক যুক্ত আছে।’

এদিকে, টুইটার ম্যাসেজেও পেপ্যাল কর্তৃপক্ষ একই তথ্য জানায়।

এদিকে, আজ মঙ্গলবার (১৭ অক্টোবর) জুনাইদ আহমেদ পলক ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসে জানিয়েছেন, পেপ্যাল ও জুম কোনও পৃথক কোম্পানি নয়। এটা ঠিক গুগলের ই-মেইল সার্ভিসের মতো যাকে জি-মেইল নামে ডাকা হয়। তিনি আরও লিখেছেন, পেপ্যাল হলো ইন্টারন্যাশনাল মানি ট্রান্সফার সার্ভিস যাকে জুম নামে ডাকা হয়।

Is this @PayPal or is this #Xoom? A Bangladeshi living in Bangladesh cannot open a wallet account in #PayPal yet.@zapalak .#PayPalBangladesh pic.twitter.com/LDQEi1eRlN

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) October 17, 2017