ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো নিয়ে খালেদার আইনজীবীদের হাতাহাতি

দুর্নীতির দুই মামলায় বৃহস্পতিবার মুচলেকা দিয়ে জামিন পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের মধ্যে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এক আইনজীবীর শার্ট ছিড়ে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে পুরান ঢাকার বকশীবাজার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী ৫নং বিশেষ জজ আদালতে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে এই আদালতের বিচারক আখতারুজ্জামান তিন শর্তে জিয়া অরফানেজ ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনকে জামিন দেন।

Lawyers of @BegumZiaBd today got into a scuffle while competing to take the center stage in front of cameras on the court premises in Dhaka pic.twitter.com/j4ZIKbT3bq

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) October 19, 2017