হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে, আশা জয়ের

আংশিক সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশে চালু হলো অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম পেপ্যালের জুম সেবা। প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

তবে প্রাথমিকভাবে এই সেবা হবে ‘ইনবাউন্ড’। অর্থাৎ, বিদেশ থেকে কেউ টাকা পাঠালে বাংলাদেশে নয়টি ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে এক থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে তা তোলা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এই সেবার মাধ্যমে অন্য কোনো দেশে টাকা পাঠানো যাবে না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সজীব ওয়াজেদ বলেন, এতদিন প্রবাসীরা বিভিন্ন চ্যানেলে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছিলেন। এতে যেমন পয়সা খরচ বেশি হচ্ছে, তেমনি বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন তারা। পেপ্যালের জুম সেবা চালুর মাধ্যমে এখন থেকে তারা সহজেই বাংলাদেশে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই টাকা পাঠাতে পারবেন। এতোদিন রেমিট্যান্স এবং ফ্রিল্যান্সারদের আয় যে হুন্ডির মধ্য দিয়ে আসত, সেটা আশা করি বন্ধ হয়ে যাবে।

No scope for hundi anymore, says Joy as PayPal rolls out services#PayPal #Xoom #DigitalBangladesh pic.twitter.com/d0728hYaWQ

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) October 19, 2017