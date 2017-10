রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আনান কমিশনের বাস্তবায়ন চায় ভারত

চলমান রোহিঙ্গা ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ সংকট সমাধানে ভারত কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন দেখতে চায় বলে সফররত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জানিয়েছেন।

রবিবার (২২ অক্টোবর) যৌথ পরামর্শ কমিশনের (জেসিসি) বৈঠক শেষে যৌথ ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সুষমা স্বরাজ বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা ও মৌলবাদিতা বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য সমান চ্যালেঞ্জ। দুদেশের সমস্যাগুলোও প্রায় একই।’

এসময় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নেওয়া জিরো টলারেন্স নীতির সঙ্গে একমত পোষণ করেন তিনি।

যৌথ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ মাহমুদ আলী বলেন, ‘বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার বিষয়ে ভারত যেনো মিয়ানমারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে সেজন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। প্রতিবেশী দুদেশই পরস্পরের বিশ্বস্ত বন্ধু।’

