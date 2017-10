মায়ানমারকে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে হবে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সুষমা

ঢাকা সফররত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছেন, ‘মায়ানমারকে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে হবে, এটা বাংলাদেশের বড় বোঝা’।

রবিবার সন্ধ্যায় গণভবনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে দুপুরে দুইদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় পৌঁছেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বিশেষ বিমানে রবিবার দুপুর দেড়টার দিকে শাহজালাল বিমানবন্দরে পৌঁছেন তিনি।

সফরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলীর সঙ্গে যৌথভাবে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক কমিশনের চতুর্থ সভায় সভাপতিত্ব করবেন সুষমা স্বরাজ। দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদের সাথে। সাক্ষাৎ হবে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গেও।

ভারত সরকারের অর্থায়নে ১৫টি প্রকল্প উদ্বোধন করবেন সুষমা স্বরাজ। সফরে রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।

সেখানে সুষমা স্বরাজ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করা আগ্নেয়াস্ত্র প্রতীকী হিসেবে শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করবেন। মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে সহায়তা করেছিল। ওই সময়ে প্রায় ১৭০০ ভারতীয় সৈন্য আত্মাহুতি দেন। তাদের ব্যবহার করা সমরাস্ত্রের একটি প্রদর্শনী সুষমা স্বরাজের সফরকালে সোনারগাঁও হোটেলের হলরুমে থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

