উড্ডয়নের পর খুলে পড়ল বাংলাদেশ বিমানের চাকা

সৈয়দপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটের চাকা খুলে পড়ে যাওয়ায় বিমানটি জরুরি অবতরণ করেছে। ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ফ্লাইটটিতে থাকা ৬৬ জন বিমানযাত্রী।

A domestic flight of Biman #Bangladesh Airlines, which faced problem in a wheel after taking off from Syedpur Airport, landed safely #Dhaka pic.twitter.com/BL6bedx1OA

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) October 25, 2017