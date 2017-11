‘হালদা’ সিনেমার ট্রেলার প্রকাশিত (ভিডিও)

তৌকির আহমেদ’র পরিচালনায় নির্মিত ‘হালদা’ চলচ্চিত্রটির টিজার প্রকাশিত হয়েছিল দুদিন আগে। এবার ইউটিউবে মুক্ত হলো সিনেমাটির ট্রেলার। হালদা নদী এবং এর পাশ্ববর্তী মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে নির্মিত এ ছবিটির চিত্রনাট্যও লিখেছেন নির্মাতা তৌকির আহমেদ।

ছবিটির মূল কাহিনী মাছের প্রজনন সময় কেন্দ্রিক হলেও, নদী পাশ্ববর্তী মানুষের জীবনযাত্রাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত চট্টগ্রামের বিখ্যাত নদী হালদাকে কেন্দ্র করেই এ চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। বিপন্ন প্রায় এ নদীটির তীরবর্তী মানুষের জীবন, জেলে এবং নদী পাশ্ববর্তী গ্রামবাসীর যাপিত জীবনই চিত্রায়িত হয়েছে সিনেমাটিতে।

এতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুল রহমান বাবু, মোশাররফ করিম, তিশা এবং জাহিদ হাসান। ছবিটিতে তিশাকে দেখা যাবে ফজলুল রহমান বাবুর কন্যার চরিত্রে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে জাহিদ হাসান ও মোশাররফ করিমকে।

নদী পাড়ের মানুষরা প্রজননকালে মাছেদের একজন গর্ভবতী নারীর মতোই ভালোবেসে থাকেন। এ ধরনের এক ভাবনা থেকেই সিনেমার গল্পটি লিখেছিলেন আজাদ বুলবুল। এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীকে বাঁচাতে তৌকির আহমেদের এ সিনেমা বানানোর উদ্যোগ ইতোমধ্যেই সর্ব মহলে ভীষণ প্রশংসিত হয়েছে।

হালদা সিনেমাটির ট্রেলার দেখুন এখানে:

Presenting the official trailer of upcoming Bengali film #HALDAA, directed by most talented & national award winning film director Tauquir pic.twitter.com/WeTljzHm6E

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) November 5, 2017