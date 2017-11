১ ডিসেম্বর সারাদেশে মুক্তি পাবে হালদা

প্রকাশ: ২০১৭-১১-০৫ ২৩:৫১:১৭ || আপডেট: ২০১৭-১১-০৫ ২৩:৫১:১৭

মুক্তির আগেই দর্শকের মাঝে আগ্রহ তৈরি করেছে তৌকীর আহমেদ পরিচালিত নতুন সিনেমা ‘হালদা’। দেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীকে ঘিরে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে।মা মাছেরা এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে এ নদীতে ডিম ছাড়ে।

Presenting the official trailer of upcoming Bengali film #HALDAA, directed by most talented & national award winning film director Tauquir pic.twitter.com/WeTljzHm6E — Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) November 5, 2017

হালদা নদীর গতি-প্রকৃতি ও তীরবর্তী মানুষের জীবনের প্রবাহ এবং জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে ছবিটির গল্পে।আজ রোববার(৫ নভেম্বর) অনলাইনে প্রকাশ হয়েছে বহুল প্রতিক্ষিত ‘হালদা’ সিনেমার ট্রেলার। সিনেমা মুক্তির আগে ট্রেলারেই বেশ প্রশংসিত হয়েছে ‘হালদা’। ইউটিউবে অনেকেই প্রশংসা করে কমেন্ট লিখেছেন। কেউ কেউ আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেলার ভিডিওটি শেয়ার করেছেন।

Presenting the official trailer of upcoming #Bengali film #HALDAA, directed by most talented & national #award winning film director Tauquir pic.twitter.com/IaWxA6myGM — Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) November 5, 2017

আগামী ১ ডিসেম্বর সারাদেশে মুক্তি পাবে হালদা। প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখার আগে ট্রেলারে দেখে নিতে পারেন ‘হালদা’র এক ঝলক।এদিকে গেলো সপ্তাহে এই ছবির ‘নোনা জল’ শিরোনামের একটি গান অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। গানটির কথা, সুর ও দৃশ্যায়ণ দর্শকদের বেশ মুগ্ধ করেছে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন পিন্টু ঘোষ ও সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা। লিখেছেন তৌকীর আহমেদ ও পিন্টু ঘোষ।‘হালদা’র গল্প লিখেছেন আজাদ বুলবুল। পরিচালনার পাশাপাশি চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লিখেছেন তৌকীর আহমেদ নিজেই।

এ চলচ্চিত্রের প্রধান ৪টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান, মোশাররফ করিম, নুসরাত ইমরোজ তিশা ও ফজলুর রহমান বাবু।আরো অভিনয় করছেন দিলারা জামান, শাহেদ আলী, রুনা খান। চলচ্চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন পিন্টু ঘোষ। পরিচালক হিসেবে তৌকীর আহমেদ এর আগে জয়যাত্রা, দারুচিনি দ্বীপ, অজ্ঞাতনামা নির্মাণ করে প্রশংসিত হয়েছেন। এই নির্মাতার নতুন সিনেমা ‘হালদা’।