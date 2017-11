টুইটারে দ্বিগুণ হলো অক্ষর

ব্যবহারকারীদের জন্য অক্ষরসীমা দ্বিগুণ করলো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটার।

এতোদিন কেবল ১৪০ অক্ষরের মধ্যেই ব্যবহারকারীর মনের কথা প্রকাশ করার সীমাবদ্ধতা ছিল। এবার থেকে তা প্রকাশ করা যাবে ২৮০ অক্ষরে।

. @Twitter ’s expansion to 280 characters is rolling out publicly today to all users in supported languages, including English, reports Tech Crunch.

মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুরে টুইটারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জ্যাক ডোরসি তার অ্যাকাউন্টে বিষয়টি জানান। তিনি টুইট করেন ‘১৪০+১৪০’। গত সেপ্টেম্বরে যোগাযোগ মাধ্যমটির প্রোডাক্ট ম্যানেজার আলিজা রোজেন সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীদের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে তা চালু করার বিষয়টি জানান।

এ বিষয়ে টুইটারের পক্ষ থেকে বলা হয়, পরীক্ষামূলকভাবে অক্ষরসীমা বাড়ানো হলেও দেখা গেছে, ব্যবহারকারীরা তার সদ্ব্যবহার করছে। এই পরীক্ষাপর্বে মাত্র ৫ শতাংশই ১৪০ অক্ষরের বেশি টুইট করেছেন এবং মাত্র ২ শতাংশই ১৯০ অক্ষর পেরিয়ে গেছেন টুইটে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, পরীক্ষাপর্বে যে ব্যবহারকারীরা বেশি অক্ষর পোস্ট করার সুযোগ পেয়েছেন, দেখা গেছে তারা আরও বেশি সময় ব্যবহার করেছেন টুইটারে এবং আরও বেশি লাইক ও রিটুইট পেয়েছেন।

We're expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.

More characters. More expression. More of what's happening.https://t.co/wBpYdy1K40

— Twitter (@Twitter) November 7, 2017