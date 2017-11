হাথুরুসিংহের পদত্যাগের গুঞ্জন

একের পর এক সমালোচনার মুখে বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহ পদত্যাগ করেছেন বলে জোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তবে বিসিবির দায়িত্বশীল কেউ এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

.@CHathurusinghe’s future with #Bangladesh hangs in the balance after the coach tendered his resignation to the Bangladesh Cricket Board (BCB), ESPNcricinfo reported. pic.twitter.com/hkONYWk242

— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) November 9, 2017