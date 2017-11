হাথুরুসিংহের পদত্যাগ নিয়ে মুখ খুললেন পাপন

বৃহস্পতিবার দুপুরেই জনপ্রিয় ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকনইফোর সৌজন্যে বাংলাদেশের ক্রিকেটাঙ্গণে বড় একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় দলের প্রধান কোচ চন্দ্রিকা হাথুরুসিংহে নাকি বিসিবির কাছে পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন।

এই গুঞ্জন নিয়ে প্রথমে বিসিবির ঊর্ধ্বতন কেউ মুখ খুলতে না চাইলেও সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন। সেখানে তিনি হাথুরুসিংহের পদত্যাগ নিয়ে বললেন সবিস্তারে। বিসিবি সভাপতির দাবি, গত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেই নাকি হাথুরুসিংহে পদত্যাগের কথা জানিয়েছিলেন তাকে! প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই নাজমুল হাসানকে ই-মেইলের মাধ্যমে পদত্যাগের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন হাথুরু। কিন্তু সিরিজ চলাকালে এমন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালানোর প্রয়োজন বোধ করেননি বিসিবি সভাপতি। এরপর সিরিজ শেষে ছুটি কাটাতে নিজ দেশ শ্রীলঙ্কায় চলে যান কোচ।

#Bangladesh Cricket Board president Nazmul Hassan confirmed that the board had received a letter from head coach Chandika Hathurusingha during the recent tour of South Africa intimating his unwillingness to continue in the role. pic.twitter.com/umlXKoVvTs

