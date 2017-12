২০১৮ বিশ্বকাপ ড্র: ব্রাজিল- আর্জেন্টিনা কোন গ্রুপে জেনে নিন

মস্কোর স্টেট ক্রেমলিন প্যালেসে শুরু হয়েছে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপ গ্রুপপর্বের ড্র অনুষ্ঠান। এবার বিশ্বকাপের ড্র সঞ্চালনার দায়িত্বে সাবেক ইংল্যান্ড স্ট্রাইকার গ্যারি লিনেকার। তাঁর সঙ্গী রাশিয়ার ক্রীড়া সাংবাদিক মারিয়া কোমান্দনায়া।শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর বক্তব্য দেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

চূড়ান্ত পর্বে গ্রুপ হবে মোট আটটি। ৩২টি দলকে চারটি আলাদা পাত্রে রাখা হয়েছে।

এক নজরে রাশিয়া বিশ্বকাপের আট গ্রুপ :

‘এ’ গ্রুপ : রাশিয়া, সৌদি আরব, মিসর, উরুগুয়ে।

‘বি’ গ্রুপ : পর্তুগাল, স্পেন, মরক্কো, ইরান।

‘সি’ গ্রুপ : ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পেরু, ডেনমার্ক।

‘ডি’ গ্রুপ : আর্জেন্টিনা, আইসল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, নাইজেরিয়া।

‘ই’ গ্রুপ : ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, কোস্টারিকা, সার্বিয়া।

‘এফ’ গ্রুপ : জার্মানি, মেক্সিকো, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া।

‘জি’ গ্রুপ : বেলজিয়াম, পানামা, তিউনিসিয়া, ইংল্যান্ড।

‘এইচ’ গ্রুপ : পোল্যান্ড, সেনেগাল, কলম্বিয়া, জাপান।

